Shakhtar-Roma 0-0 diretta: all'intervallo è parità, per Mayoral la migliore occasione (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla fine del primo tempo è 0-0 a Kiev. Buona Roma, attenta e concentrata che non concede nulla. Anche perché lo Shakhtar non ha mai alzato il ritmo. E per il momento, il compito per la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla fine del primo tempo è 0-0 a Kiev. Buona, attenta e concentrata che non concede nulla. Anche perché lonon ha mai alzato il ritmo. E per il momento, il compito per la...

Advertising

OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - SkySport : Shakhtar Donetsk-Roma 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - PirataTT : La #Roma ha giocato abbastanza bene per mantenere il pareggio. Chi deve sforzarsi di più è il #Shakhtar. Ok... ??… - RadioRadioWeb : ??? Fine primo tempo 0?? - 0?? tra Shakhtar e Roma: tutto sotto controllo per gli uomini di Fonseca, che sono a u… -