Shakhtar Donetsk-Roma oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Europa League (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la clamorosa sconfitta in campionato contro il Parma, la Roma torna in campo in Europa League, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale, per affrontare gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, forti di un rassicurante vantaggio derivante dalla sfida di andata. Il match avrà luogo questa sera, giovedì 18 marzo 2021, a partire dalle ore 18.55, presso lo Stadio Olimpico di Kiev, sede della gare internazionali degli arancio-neri, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Non mancherà inoltre la trasmissione in streaming, sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

