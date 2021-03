Shakhtar Donetsk-Roma | le probabili formazioni del match

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il 3-0 dell’Olimpico, laaffronta lonel ritorno degli ottavi di finale. LeDopo le eliminazioni di Atalanta e Lazio, l’Italia calcistica si aggrappa alle ultime due squadre rimaste in Europa, Milan e. Dopo il 3-0 dell’andata, i giallorossi a Kiev affrontano lonella gara di ritorno. L’obiettivo dei giallorossi è di qualificarsi ai quarti di finale, ma anche di riscattare la brutta sconfitta di Parma. Gli ucraini sono chiamati all’impresa, che dovranno tentare senza il supporto del pubblico. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 18:55, e sarà trasmesso su Sky. LeQUI ...

- Roma , ritorno degli ottavi di finale di Europa League , si giocherà il 18 marzo alle 18:55. All'andata è finita con un sonoro 3 - 0 per la Roma, che ha messo una seria ipoteca sul ...La Roma si appresta alla gara contro locon la tranquillità del 3 - 0 dell'andata: Fonseca ha in mente una mossa per il ...Shakhtar Donetsk-Roma è il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La sfida tra la squadra di Castro e quella allenata da Fonseca si giocherà oggi, giovedì 18 marzo alle o ...La Roma si avvicina ai quarti di finale di Europa League: per strappare la qualificazione al prossimo turno serve difendere il 3-0 dell'andata contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le probabili formazioni ...