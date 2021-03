(Di giovedì 18 marzo 2021) La, dopo il 3-0 dell’andata, va in Ucraina per legittimare il passaggio ai quarti di Europa League. Queste le(4-3-3): Trubina; Dodò Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick, Marcos Antonio, Maycon; Teté, Junior Moraes, Solomon. Allenatore: Luis Castro.(3-4-2-1): Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - UEFAcom_it : Ecco i Giallorossi ???? SEGUI Shakhtar-Roma con il nostro LIVE ?? - LAROMA24 : Shakhtar Donetsk-Roma, CARLES PEREZ: 'Brutto colpo il ko di Parma, ma stiamo bene. Posso dare di più' #AsRoma - _SiGonfiaLaRete : #Shakhtar Donetsk-#Roma, le formazioni ufficiali - ilRomanistaweb : ?? Le formazioni ufficiali di #ShakhtarRoma #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

Carles Perez ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo...Europa League in campo oggi per il ritorno degli ottavi di finale . Alle 18.55 la Roma gioca a Kiev contro lo, mentre alle 21 a San Siro il Milan affronta il Manchester United . Questi il quadro delle altre partite di Europa League: alle 18.55 Arsenal Olympiakos , Dinamo Zagabria - Tottenham ...Parma-Genoa è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Shakhtar Donetsk e Roma, che è valevole per l'Europa League ...