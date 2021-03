Serie C | rinviata per Covid Monopoli-Palermo | 8 positivi tra i pugliesi

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’aumento dei contagi da-19 in Italia si ripercuote anche nel mondo dello sport. E così, dopo i rinvii inA di Inter-Sassuolo e inB di Pordenone-Pisa, anche la Lega Pro è costretta a rinviare un incontro a data da destinarsi. Si tratta della sfida tradella 32^ giornata del girone C diC. Tutta colpa di un focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra pugliese, con 8(4 giocatori, 2 componenti dello staff, un dirigente e un magazziniere). SportFace.

