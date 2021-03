Serie C | rinviata Monopoli-Palermo per casi Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) La Lega Pro ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale il rinvio a data da destinarsi della sfida fra, in programma sabato 20 marzo, a causa del cluster-19 che ha colpito la squadra pugliese. questo il comunicato: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 18.03.2021 dalla società; – della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – ASL BA pervenuta in data 18.03.2021, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione all’interno della Società Sportiva”; in dipendenza di quanto sopra, dispone che la gara, in programma sabato 20 marzo 2021, Stadio “Vito Simone Veneziani”,, vengaa data da ...

... la sfida in programma sabato sera a San Siro tra Inter e Sassuolo è stata. A darne l'annuncio è stata la LegaA, che ha disposto il rinvio del match, in programma sabato alle 20.45. A ...Infine, è statala gara tra Inter e Sassuolo per i troppi casi di positività nella squadra nerazzurra. ...Monopoli - Palermo, in programma sabato 20 marzo allo stadio Vito Simone Veneziani, valida per il Girone C del campionato di Serie C, è stata rinviata.Mancava solo la parola della Lega Serie A relativamente al rinvio di Inter-Sassuolo in programma sabato sera a San Siro, adesso è arrivata l'ufficialità anche in questo senso: quello che inizialmente ...