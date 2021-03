Serie C, Novara-Piacenza: le probabili formazioni della sfida salvezza (Di giovedì 18 marzo 2021) Novara-Piacenza si sfidano oggi al “Piola” a partire dalle 17.30, per la 31a giornata del campionato di Serie C girone A. Gara certamente importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni. Queste le probabili scelte dei due tecnici. Il momento del Novara Il Novara arriva all’importante scontro odierno, dopo la sconfitta subita tre giorni fa sul campo del Renate e determinata dalla rete di Giovinco, messa a segno nel primo segmento di gara. La formazione di Banchieri, prima dello scontro odierno, si presenta in classifica con 34 punti dopo 30 giornate (8 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte), a soli 3 punti dalla zona playout, ovvero dall’Olbia, che però di gare da recuperare ne ha due. In questa stagione il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)sino oggi al “Piola” a partire dalle 17.30, per la 31a giornata del campionato diC girone A. Gara certamente importante in chiaveper entrambe le. Queste lescelte dei due tecnici. Il momento delIlarriva all’importante scontro odierno, dopo la sconfitta subita tre giorni fa sul campo del Renate e determinata dalla rete di Giovinco, messa a segno nel primo segmento di gara. La formazione di Banchieri, prima dello scontro odierno, si presenta in classifica con 34 punti dopo 30 giornate (8 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte), a soli 3 punti dalla zona playout, ovvero dall’Olbia, che però di gare da recuperare ne ha due. In questa stagione il ...

NotiziarioC : Piacenza, mister Scazzola: «Domani scontro diretto, anche se il Novara...» - infoitinterno : Dove vedere Novara Piacenza, streaming Serie C e diretta TV Sky o Eleven Sports? - infobetting : Novara-Piacenza (giovedì 18 marzo, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - NotiziarioC : Novara, mister Banchieri: «Sono andato via a -1 dal 1° posto, poi sono tornato in lotta salvezza...» - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Volley: il Novara torna a vincere in serie C -