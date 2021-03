Serie B, rinviata Pordenone-Pisa causa Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Con una nota ufficiale, la Lega B “comunica che la gara tra Pordenone e Pisa, valevole per l’11a giornata di ritorno della Serie BKT e in programma sabato 20 marzo 2021, è rinviata a data da destinarsi in seguito all’istanza presentata dal Pordenone Calcio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre 2020, che regola il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Con una nota ufficiale, la Lega B “comunica che la gara tra, valevole per l’11a giornata di ritorno dellaBKT e in programma sabato 20 marzo 2021, èa data da destinarsi in seguito all’istanza presentata dalCalcio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre 2020, che regola il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da-19. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

