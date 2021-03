Serie B | focolaio Covid al Pordenone | rinviata la gara col Pisa

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Latra, valevole per l'11/a giornata di ritorno dellaB e in programma sabato 20 marzo 2021, è stataa data da destinarsi: lo ha reso noto la Lega di...

ROMA - La gara tra Pordenone e Pisa , valevole per l'11/a giornata di ritorno dellaB e in programma sabato 20 marzo 2021, è stata rinviata a data da destinarsi: lo ha reso noto la Lega diB . Il rinvio è stato deciso "in seguito all'istanza presentata dal Pordenone Calcio, in conformità a quanto previsto dall'art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre 2020, che regola ...Ove si sospetti unnon vedo perché si debba andare a cercare un guaio, è il minimo da fare altrimenti si è fuori da ogni logica'.E ora chiamatela " Serie Asl ". Salta un'altra partita di campionato a causa dei contagi Covid, Inter-Sassuolo prevista sabato sera ...Il focolaio di Coronavirus che ha colpito l’Inter influenza la corsa scudetto: dopo la decisione dell’ATS di Milano, che questa mattina, a seguito delle positività di quattro giocatori nerazzurri (Dan ...