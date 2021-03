Serie B 2020/2021, rinviata Pordenone-Pisa per Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) La partita tra Pordenone e Pisa, valida per la 30esima giornata di Serie B 2020/2021 e in programma sabato 20 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. A renderlo noto è la Lega di Serie B, che in un nota sottolinea che la decisione è stata presa “in seguito all’istanza presentata dal Pordenone Calcio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre 2020, che regola il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19”. I friulani, infatti, nei giorni scorsi, avevano reso noti alcuni casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) La partita tra, valida per la 30esima giornata die in programma sabato 20 marzo, è stataa data da destinarsi. A renderlo noto è la Lega diB, che in un nota sottolinea che la decisione è stata presa “in seguito all’istanza presentata dalCalcio, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale n.29 del 13 ottobre, che regola il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da-19”. I friulani, infatti, nei giorni scorsi, avevano reso noti alcuni casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra. SportFace.

