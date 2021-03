Serie A, l’Inter salta un turno, Milan a Firenze in emergenza, Gasp sfida Juric e la superclassica Napoli Roma (Di giovedì 18 marzo 2021) Con l’Inter in fuga per lo scudetto e bloccata dall’Ats di Milano, la 28.a giornata di Serie A sarà infuocata dalle sfide per la lotta a un piazzamento in Champions League.Il Milan, primo inseguitore dei nerazzurri, sarà di scena al Franchi di Firenze dopo le fatiche europee, in piena emergenza infortuni e puntando sulla cabala che lo vede vincitore contro la Fiorentina nel 50% degli ultimi 10 incroci nel massimo campionato. Sarà una sfida più equilibrata di quanto racconta la classifica tra la Fiorentina, più efficiente dal punto di vista tecnico (+1%) trascinata da Vlahovic e Ribery con valori a livello europeo (IET > 95%) e il Milan più performante a livello atletico (+2.5%) con Hernandez (IEF 95%) e Tomori (94%) su tutti. Nonostante la sconfitta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Conin fuga per lo scudetto e bloccata dall’Ats dio, la 28.a giornata diA sarà infuocata dalle sfide per la lotta a un piazzamento in Champions League.Il, primo inseguitore dei nerazzurri, sarà di scena al Franchi didopo le fatiche europee, in pienainfortuni e puntando sulla cabala che lo vede vincitore contro la Fiorentina nel 50% degli ultimi 10 incroci nel massimo campionato. Sarà unapiù equilibrata di quanto racconta la classifica tra la Fiorentina, più efficiente dal punto di vista tecnico (+1%) trascinata da Vlahovic e Ribery con valori a livello europeo (IET > 95%) e ilpiù performante a livello atletico (+2.5%) con Hernandez (IEF 95%) e Tomori (94%) su tutti. Nonostante la sconfitta ...

Advertising

tuttosport : #Inter-Sassuolo non si gioca, l'#Asl blocca tutto per #Covid! - Eurosport_IT : Fortress sta premendo per chiudere la trattiva con Suning: offerto un finanziamento da 250 milioni #Inter - sportli26181512 : UFFICIALE: la Lega rinvia Inter-Sassuolo a data da destinarsi: È arrivata anche l'ufficialità della Lega Serie A. C… - DavideCavallo5 : Genoa, Juventus, Sampdoria, Milan e altre squadre hanno giocato con 170 positivi e andava tutto bene, l’Inter ha il… - sportli26181512 : #Notizie Ufficiale, la Lega Serie A rinvia la sfida tra Inter e Sassuolo: La Lega Serie A ha disposto ufficialmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Milan - Inter su DAZN 'prova' per la nuova Serie A. Tutto ok nella visione? Digital-News.it