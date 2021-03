Serie A | la top 11 della giornata 24 | da Skorupski a Zaza | l’eroe del recupero

(Di giovedì 18 marzo 2021)conquista l’attacconostra top 11 con la doppietta che vale la rimonta del Torino contro il Sassuolo. Con la vittoria del Toro, si chiude la ventiquattresima, disputata in larga parte nell’ultimo weekend di febbraio. Il Milan, con il successo contro la Roma, domina in questa top 11 con tre rappresentanti: il difensore Tomori, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

NetflixIT : Scrivi qui la TOP 3 ASSOLUTA delle tue serie tv preferite di tutti i tempi. Sì, è difficilissimo, ma puoi farcela. - rtl1025 : ?? @MarroneEmma sarà nel cast di 'A casa tutti bene - La #Serie', il nuovo progetto di @GabrieleMuccino ?? #Emma… - highshaz : RT @NetflixIT: Scrivi qui la TOP 3 ASSOLUTA delle tue serie tv preferite di tutti i tempi. Sì, è difficilissimo, ma puoi farcela. - Marina_G3 : RT @NetflixIT: Scrivi qui la TOP 3 ASSOLUTA delle tue serie tv preferite di tutti i tempi. Sì, è difficilissimo, ma puoi farcela. - letmecatenaccio : Top 10 europea per monte ingaggi, in rosa un 5 volte pallone d'oro oro, 100+ mln spesi sul mercato, 30 anni che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top

NTR24

... visto anche il successo che ha fatto registrare il Galaxy S20 FE, nato con l'intento di offrire ai fan dellaGalaxy S20 il meglio deldi gamma (per quanto possibile) ad un prezzo più ...A differenza dellaS, caratterizzata da smartphonedi gamma e prezzi altrettanto al, laA racchiude tutte le proposte per gli utilizzatori che puntano a dispositivi di ottime ...Il Napoli deve iniziare a fare i conti con un rischio, quello di perdere Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano azzurro scadrà a giugno 2022, così ...330 gare e oltre 1.200 ore live per 36 weekend da brivido con F1, MotoGP, SBK, la novità della formula e…molto altro ...