Serie A, Inter-Sassuolo rinviata per coronavirus (Di giovedì 18 marzo 2021) . L'Ats di Milano ha disposto il divieto di disputa della sfida. MILANO – . L'Ats di Milano è stata informata delle positività di Handanovic e D'Ambrosio ed ha deciso lo stop della sfida dopo i contagi anche di de Vrij e Vecino. Il timore di ulteriori casi è molto alto e per questo si è deciso il rinvio della partita in programma a San Siro nella serata di sabato 20 marzo 2021. Le decisioni sono arrivate solo dopo i risultati degli ultimi tamponi Inter-Sassuolo rinviata, la possibile data del recupero La decisione rinvio di Inter-Sassuolo è stata presa dopo i casi di positività in casa nerazzurra. Uno spostamento che non cambia molto i piani della Lega. Il giorno del recupero potrebbe essere quello del 7 aprile. Le due squadre, infatti, non hanno impegni infrasettimanale e per questo si ...

