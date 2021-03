Serie A, gli arbitri della 28ª giornata: Roma-Napoli a Di Bello (Di giovedì 18 marzo 2021) Designati gli arbitri per le gare della 28esima giornata della Serie A stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Parma-Genoa: Doveri Crotone-Bologna: Fourneau Spezia-Cagliari: Mariani Inter-Sassuolo: Fabbri Verona-Atalanta: Pairetto Juventus-Benevento: Abisso Sampdoria-Torino: Orsato Udinese-Lazio: Maresca Fiorentina-Milan: Guida Roma-Napoli: Di Bello Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Designati gliper le gare28esimaA stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Parma-Genoa: Doveri Crotone-Bologna: Fourneau Spezia-Cagliari: Mariani Inter-Sassuolo: Fabbri Verona-Atalanta: Pairetto Juventus-Benevento: Abisso Sampdoria-Torino: Orsato Udinese-Lazio: Maresca Fiorentina-Milan: Guida: DiFoto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

