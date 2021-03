Seedorf carica il Milan contro il Manchester United | «Crederci sempre!»

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’ex numero 10 rossonero Clarenceè intervenuto su Instagram per suonare lain vista diClarenceha pubblicato un post su Instagram per suonare lain vista didi questa sera, ricordando la partita perfetta del 2007. Questo il messaggio: «Pronto per vedere un’altra grande partita a San Siro. Quante battaglie tra, abbiamo giocatodegli avversari incredibili. Questa partita è stata speciale per me! Forzasempre ricordandoci del nostro DNA Europeo fino alla fine». Visualizza questo ...

