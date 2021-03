Sea of Thieves festeggia il terzo anniversario con un nuovo traguardo: 20 milioni di giocatori! (Di giovedì 18 marzo 2021) Rare celebra il terzo anniversario dell'uscita dell'avventura piratesca Sea of ??Thieves con un sacco di omaggi e ringrazia i suoi giocatori registrando un nuovo traguardo, 20 milioni di pirati. I festeggiamenti includono un regalo per l'anniversario di un set Prosperous Captain's Sails per chiunque acceda al gioco tra oggi e il 25 marzo, con i membri di Xbox Game Pass che ricevono anche un'emote Jump for Joy gratuita se accedono prima di marzo 21. Un pacchetto Ocean Crawler è anche disponibile gratuitamente per tutti i pirati con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate come parte del programma Perks e c'è un nuovo set di oggetti Twitch che i giocatori possono guadagnare guardando gli streamer partner di Sea of ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Rare celebra ildell'uscita dell'avventura piratesca Sea of ??con un sacco di omaggi e ringrazia i suoi giocatori registrando un, 20di pirati. Imenti includono un regalo per l'di un set Prosperous Captain's Sails per chiunque acceda al gioco tra oggi e il 25 marzo, con i membri di Xbox Game Pass che ricevono anche un'emote Jump for Joy gratuita se accedono prima di marzo 21. Un pacchetto Ocean Crawler è anche disponibile gratuitamente per tutti i pirati con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate come parte del programma Perks e c'è unset di oggetti Twitch che i giocatori possono guadagnare guardando gli streamer partner di Sea of ...

Advertising

GameXperienceIT : Sea of ??Thieves: Rare celebra il terzo anniversario del gioco; raggiunti i 20 milioni di giocatori… - lunapop8 : ??SI CHIACCHERA SUL 3° ANNIVERSARIO DI SEA OF THIEVES Con VapingBad93! !telegram - GamingTalker : Sea of Thieves ha raggiunto i 20 milioni di giocatori a tre anni dal lancio - tech_gamingit : Sea of Thieves si aggiorna: Novità e migliorie della patch 2.0.23 - oOShinobi777Oo : Sea of Thieves si aggiorna: Novità e migliorie della patch 2.0.23 -