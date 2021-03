Scuole aperte in estate, laboratori non obbligatori e senza voti. Docenti volontari per il recupero degli apprendimenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Si delinea il piano di recupero degli apprendimenti del nuovo Ministro dell'istruzione da svolgersi durante l'estate. Non ci sarà una modifica del calendario scolastico, le lezioni termineranno a metà giugno come previsto e le attività che si attiveranno saranno su base volontaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Si delinea il piano didel nuovo Ministro dell'istruzione da svolgersi durante l'. Non ci sarà una modifica del calendario scolastico, le lezioni termineranno a metà giugno come previsto e le attività che si attiveranno saranno su basea. L'articolo .

