Scuole aperte fino a luglio, il piano del ministro Bianchi: pagelle a giugno e laboratori in estate (Di giovedì 18 marzo 2021) La maggior parte dell'Italia è in zona rossa e migliaia e migliaia di studenti sono alle prese con la didattica a distanza. Nei territori in fascia rossa tutte le Scuole sono chiuse; in quell'arancione i bambini degli asili nido, delle Scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie possono seguire le lezioni in presenza. Per gli studenti di licei e istituti professionali, invece, bisogna che vengano garantite le lezioni in aula almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. Nonostante le aperture e chiusure a singhiozzi e le non poche difficoltà che stanno avendo le famiglie in questo momento, il ministro dell'Istruzione Bianchi sta lavorando per mettere a punto un piano estivo per le Scuole.

