Scuole aperte d'estate, cosa prevede il piano del governo (Di giovedì 18 marzo 2021) Alfie Borromeo Tanti bambini e ragazzi sono a casa, costretti dall'andamento dell'epidemia alla didattica a distanza. La speranza è che le chiusure e l'avanzamento della campagna vaccinale possano far ritornare gli studenti in classe per gli ultimi mesi dell'anno scolastico. Che, come ha confermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, terminerà regolarmente a metà giugno. Intanto al ministero stanno lavorando ad un piano per tenere aperte le Scuole anche d'estate, almeno fino a fine luglio. Un piano "ponte" verso il prossimo anno scolastico, per restituire una parte di quella socialità a cui i ragazzi hano dovuto rinunciare in questi mesi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il piano dovrebbe essere presentato dopo Pasqua o comunque in tempi ragionevolmente ...

