Scuola: Letta, 'sì a Erasmus obbligatorio per teenager' (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Sono sempre stato dell'idea che l'Europa non nascerà finchè non sarà fatto l'Erasmus obbligatorio per gli studenti, per i teenager. Tre o quattro mesi da fare in un altro Paese europeo". Lo ha detto Enrico Letta alla Fiera Didacta. Un'esperienza che "aiuta lo studente a capire che è a casa sua anche a Stoccarda o a Coimbra e che quando gli dicono che suoi problemi dipendono dal Paese vicino, gli dicono una stupidaggine". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Sono sempre stato dell'idea che l'Europa non nascerà finchè non sarà fatto l'per gli studenti, per i. Tre o quattro mesi da fare in un altro Paese europeo". Lo ha detto Enricoalla Fiera Didacta. Un'esperienza che "aiuta lo studente a capire che è a casa sua anche a Stoccarda o a Coimbra e che quando gli dicono che suoi problemi dipendono dal Paese vicino, gli dicono una stupidaggine".

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Letta, 'sì a Erasmus obbligatorio per teenager'... - pbrex668 : RT @GeMa7799: Vittorio Feltri contro Enrico Letta: 'Ius Soli? Fuori di testa, finirà in un burrone'...Ma non è tutto: Letta sostiene anche… - Cassio39592131 : Appello di Gori a Draghi: 'Riaprire in presenza nidi, scuole materne e primarie - Orizzonte Scuola Notiziechi crede… - CarterNicK50 : RT @ilfoglio_it: È arrivato, speriamo, il tempo del realismo (magari anche della fraternità). E Letta ha dato diversi segnali incoraggianti… - ingrid25136239 : #16enni : gli devi firmare là giustificazione a scuola ma li mandiamo a #votare #letta -