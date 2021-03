Scuola: Letta, ‘sì a Erasmus obbligatorio per teenager’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Sono sempre stato dell’idea che l’Europa non nascerà finchè non sarà fatto l’Erasmus obbligatorio per gli studenti, per i teenager. Tre o quattro mesi da fare in un altro Paese europeo”. Lo ha detto Enrico Letta alla Fiera Didacta. Un’esperienza che “aiuta lo studente a capire che è a casa sua anche a Stoccarda o a Coimbra e che quando gli dicono che suoi problemi dipendono dal Paese vicino, gli dicono una stupidaggine”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Sono sempre stato dell’idea che l’Europa non nascerà finchè non sarà fatto l’per gli studenti, per i teenager. Tre o quattro mesi da fare in un altro Paese europeo”. Lo ha detto Enricoalla Fiera Didacta. Un’esperienza che “aiuta lo studente a capire che è a casa sua anche a Stoccarda o a Coimbra e che quando gli dicono che suoi problemi dipendono dal Paese vicino, gli dicono una stupidaggine”. L'articolo CalcioWeb.

