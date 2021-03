Scuola, il piano del ministro Bianchi: per chi vuole laboratori fino a fine luglio (Di giovedì 18 marzo 2021) Il piano del ministro Bianchi sulla Scuola: per chi vuole c’è la possibilità fino a fine luglio di fare laboratori. ROMA – E’ pronto il piano del ministro Bianchi sulla Scuola. Il ritorno in classe nella maggior parte delle regioni dovrebbe avvenire nel mese di aprile e nei prossimi giorni il titolare del Miur dovrebbe comunicare ai sindacati e ai presidi la possibilità di tenere aperti gli istituti anche l’estate. Il piano del ministro Bianchi Nessun cambio di programma per quanto riguarda l’anno scolastico che finirà nella seconda settimana di giugno. Il ministro, però, ha in programma un ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Ildelsulla: per chic’è la possibilitàdi fare. ROMA – E’ pronto ildelsulla. Il ritorno in classe nella maggior parte delle regioni dovrebbe avvenire nel mese di aprile e nei prossimi giorni il titolare del Miur dovrebbe comunicare ai sindacati e ai presidi la possibilità di tenere aperti gli istituti anche l’estate. IldelNessun cambio di programma per quanto riguarda l’anno scolastico che finirà nella seconda settimana di giugno. Il, però, ha in programma un ...

