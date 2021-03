Scuola, al via la prossima settimana le domande di aggiornamento del personale ATA per fare i supplenti (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Per il personale ATA è arrivato il momento per fare la domanda di aggiornamento per poter lavorare nelle scuole. Diversi sono i i profili a partire da quello dei collaboratori scolastici. Le graduatorie sono quelle per le supplenze, in particolar modo di terza fascia, che potrebbero prevedere più di due milioni di domande. Lo ricorda il Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief, assicurando che il sindacato “è pronto ad aprire sportelli straordinari, dopo aver verificato con il Ministero il funzionamento del meccanismo, perché per la prima volta queste domande si faranno online“. Il leader del sindacato segnala però che questa volta “c’è una novità” rispetto al bando di concorso. “Riteniamo – sottolinea Pacifico – che come i collaboratori scolastici delle cooperative sono stati assunti con ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Per ilATA è arrivato il momento perla domanda diper poter lavorare nelle scuole. Diversi sono i i profili a partire da quello dei collaboratori scolastici. Le graduatorie sono quelle per le supplenze, in particolar modo di terza fascia, che potrebbero prevedere più di due milioni di. Lo ricorda il Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief, assicurando che il sindacato “è pronto ad aprire sportelli straordinari, dopo aver verificato con il Ministero il funzionamento del meccanismo, perché per la prima volta questesi faranno online“. Il leader del sindacato segnala però che questa volta “c’è una novità” rispetto al bando di concorso. “Riteniamo – sottolinea Pacifico – che come i collaboratori scolastici delle cooperative sono stati assunti con ...

Advertising

JOEtb57 : La Maturità 2021: non una semplice riedizione 2020 [DIRETTA 17/03, ore 15:30] - Notizie Scuola - Consiglioveneto : Trailer: 'Le Annunciazioni del Doge Grimani e la Scuola Grande di San Ro... - elisaorlando3 : DAD, bambini per 5 ore davanti allo schermo e due - tre ore di compiti pomeridiani. È scuola? - lvoir : RT @isadoralarosa: Il Piano di Rilancio della scuola dell’ex ministra Azzolina apprezzato dall’UE - milkoscaglione : #Torino, la #scuola riapre ai piccoli gruppi: no alle classi-ghetto per soli disabili e casi speciali… -