Scopre che il fidanzato la tradiva grazie al videocitofono, video virale (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco il video del momento, lei Scopre per caso il tradimento di lui grazie ad un videocitofono che filma tutto. La tecnologia è un’arma a doppio taglio. Da un lato semplifica la nostra vita dall’altro può giocare a nostro favore fornendo prove schiaccianti contro di noi. Solitamente l’elemento tecnologico che fa scoprire maggiormente i nostri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco ildel momento, leiper caso il tradimento di luiad unche filma tutto. La tecnologia è un’arma a doppio taglio. Da un lato semplifica la nostra vita dall’altro può giocare a nostro favore fornendo prove schiaccianti contro di noi. Solitamente l’elemento tecnologico che fa scoprire maggiormente i nostri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

greenMe_it : Un italiano scopre l’anticorpo contro il Covid che batte tutte le varianti più pericolose in circolazione… - mularjeddu85 : RT @Cambiacasacca: Se Greta scopre che ha nevicato sul vesuvio mi va in depressione e ricomincia a cagare nel secchio come quella volta del… - franc3sco_aprea : La gente che scopre che Stranger Things non è in tendenza perché c’è la quarta stagione - rapanui061 : @Cambiacasacca Se poi scopre che ha nevicato pure sull' Etna si caga direttamente addosso ?????? - razorblack66 : RT @Cambiacasacca: Se Greta scopre che ha nevicato sul vesuvio mi va in depressione e ricomincia a cagare nel secchio come quella volta del… -