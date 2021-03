Scoperta in Italia una sospetta nuova variante del Covid: Mix di mutazioni mai visto” (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stata isolata nel nostro Paese una sospetta nuova variante del Covid: presenta un pool di mutazioni che potrebbe rendere inefficaci i vaccini. Si allarga sempre più il ventaglio delle varianti del Covid: dopo quella bretone, un’altra è stata isolata in Italia, riscontrata in una donna risultata positiva al tampone in provincia di Novara. La segnalazione, in attesa dell’esito delle analisi in corso presso il Ceinge di Napoli da parte della task force Covid-19 della Regione Campania, è arrivata dal laboratorio Cerba di Milano, diretto dal virologo Francesco Broccolo dell’Università di Milano-Bicocca. Come riferito dallo stesso Broccolo all’agenzia Adnkronos, il sequenziamento ha rivelato “un’insolita combinazione di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stata isolata nel nostro Paese unadel: presenta un pool diche potrebbe rendere inefficaci i vaccini. Si allarga sempre più il ventaglio delle varianti del: dopo quella bretone, un’altra è stata isolata in, riscontrata in una donna risultata positiva al tampone in provincia di Novara. La segnalazione, in attesa dell’esito delle analisi in corso presso il Ceinge di Napoli da parte della task force-19 della Regione Campania, è arrivata dal laboratorio Cerba di Milano, diretto dal virologo Francesco Broccolo dell’Università di Milano-Bicocca. Come riferito dallo stesso Broccolo all’agenzia Adnkronos, il sequenziamento ha rivelato “un’insolita combinazione di ...

