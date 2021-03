Scomparsa Vanacore, Provenza lo ricorda alla Camera: “Sportivo autentico” (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Il parlamentare Nicola Provenza ricorda l’allenatore Antonio Vanacore durante il suo intervento alla Camera. Il tecnico in seconda della Cavese, squadra che milita in Lega Pro, è venuto a mancare martedì, a soli 45 anni, per l’aggravarsi delle sue condizioni in seguito al contagio da Sars-CoV2. “Anche il mondo del calcio viene toccato dalla tragedia della prima vittima del Covid, con la Scomparsa di un giovane allenatore, Antonio Vanacore. Dopo una carriera da calciatore professionista, nella quale le nostre strade si sono incrociate, Antonio ha voluto intraprendere l’attività di allenatore spinto dalla sua passione, determinazione e tenacia – ha detto il parlamentare del Movimento 5 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Il parlamentare Nicolal’allenatore Antoniodurante il suo intervento. Il tecnico in seconda della Cavese, squadra che milita in Lega Pro, è venuto a mancare martedì, a soli 45 anni, per l’aggravarsi delle sue condizioni in seguito al contagio da Sars-CoV2. “Anche il mondo del calcio viene toccato dtragedia della prima vittima del Covid, con ladi un giovane allenatore, Antonio. Dopo una carriera da calciatore professionista, nella quale le nostre strade si sono incrociate, Antonio ha voluto intraprendere l’attività di allenatore spinto dsua passione, determinazione e tenacia – ha detto il parlamentare del Movimento 5 ...

