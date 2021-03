Sci alpino, uno splendido Hannes Zingerle vince il gigante conclusivo di Coppa Europa di Reiteralm! (Di giovedì 18 marzo 2021) Hannes Zingerle piazza una splendida vittoria nel gigante delle Finali di Coppa Europa di sci alpino maschile 2020-2021 che si stanno disputando a Reiteralm (Austria). L’altoatesino, già in vetta con pieno merito a metà gara, si conferma anche nella seconda manche e conclude con il tempo di 2:05.11, precedendo per 42 centesimi il tedesco Julian Rauchfuss e per 65 l’austriaco Daniel Meier che completa il podio. Quarta posizione per lo svedese Mattias Roenngren a 76 centesimi, quinto il norvegese Alexander Steen Olsen a 79 davanti ai connazionali Rasmus Windingstad, sesto a 85, e Fabian Wilkens Solheim settimo a 97. Ottavo l’austriaco Dominik Raschner a 1.14, nono lo svizzero Fadri Janutin a 1.15, mentre chiude la top ten il norvegese Timon Haugan a 1.21. Tredicesima posizione finale per ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021)piazza una splendida vittoria neldelle Finali didi scimaschile 2020-2021 che si stanno disputando a Reiteralm (Austria). L’altoatesino, già in vetta con pieno merito a metà gara, si conferma anche nella seconda manche e conclude con il tempo di 2:05.11, precedendo per 42 centesimi il tedesco Julian Rauchfuss e per 65 l’austriaco Daniel Meier che completa il podio. Quarta posizione per lo svedese Mattias Roenngren a 76 centesimi, quinto il norvegese Alexander Steen Olsen a 79 davanti ai connazionali Rasmus Windingstad, sesto a 85, e Fabian Wilkens Solheim settimo a 97. Ottavo l’austriaco Dominik Raschner a 1.14, nono lo svizzero Fadri Janutin a 1.15, mentre chiude la top ten il norvegese Timon Haugan a 1.21. Tredicesima posizione finale per ...

