Sci alpino | tabellone Team Event Finali Coppa del Mondo Accoppiamenti ed avversarie dell’Italia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ledelladeldi sciin corso in Svizzera, a Lenzerheide, dopo l’ennesimo rinvio odierno, proseguono domani con il. Sorteggiato il, sono 9 le Nazionali iscritte: si parte dagli ottavi, le prime sette teste di serie sono già ai quarti. Alle ore 12.00 si inizierà con gli ottavi di finale. Per l’Italia, numero 3 del seeding, la prima sfida sarà ai quarti contro la Germania, numero 6,ualmente la favorita per la sfida in semifinale è l’Austria, mentre nella parte alta delper l’approdo in finale la più attrezzata sembra essere la Svizzera.OttaviO1 1 Svizzera byeO2 8 Svezia–9 Gran Bretagna O3 5 Stati Uniti ...

Intanto il meteo avverso sta continuando a condizionare le finali di sci alpino. Oggi sulla pista Beltrametti si sarebbero dovuti disputare i due SuperG, ma gli organizzatori sono stati costretti ad annullarli.