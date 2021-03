Sci alpino | Federica Brignone | “Grande soddisfazione salire sul podio finale di specialità | darò il massimo nelle ultime due gare”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nulla di fatto anche quest’oggi a Lenzerheide, con gli organizzatori che sono stati costretti a cancellare entrambi i superG delle Finali di Coppa del Mondo a causa del maltempo. Leodierne non verranno recuperate, quindi sono state assegnate ufficialmente le Coppe dimani dell’austriaco Vincent Kriechmayr e della svizzera Lara Gut-Behrami. Seconda piazza conclusiva nella graduatoria femminile per l’azzurra, staccata di 202 punti dalla leader ticinese ma capace di precedere la svizzera Corinne Suter, l’austriaca Tamara Tippler, la ceca Ester Ledecka e la compagna di squadra italiana Marta Bassino (sesta). “Terminare sulè unae finalmente sono riuscita ad avere ...

La cerimonia di premiazione (contenuto premium) Lenzerheide Hannes Reichelt dice addio allo sci alpino. L'ultima giornata delle gare organizzate dalla Federazione irlandese a San Vigilio di Marebbe/Plan de Corones è stata dedicata ad un Gigante FIS, ma senza titoli in palio. Nulla di fatto anche quest'oggi a Lenzerheide, con gli organizzatori che sono stati costretti a cancellare entrambi i superG delle Finali di Coppa del Mondo a causa del maltempo. Le gare odierne non verranno recuperate. Nevica in Svizzera e saltano le prove cronometrate di discesa a Lenzerheide, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino.