Sci Alpino, Brignone: “Darò il massimo nelle ultime due gare di Coppa del Mondo” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Mi sarebbe piaciuto essere in pista per cercare di fare una bella gara di Super-G, su questa pista molto tecnica, e visto che sto andando bene magari cercare anche un risultato importante. Ma questi sono gli sport outdoor ed è così, bisogna accettarlo”. Parole di Federica Brignone, pronta a disputare le ultime due gare della Coppa del Mondo 2021 a Lenzerheide. “Sono comunque qui per cercare di dare il massimo nelle ultime due gare di Coppa del Mondo, raschiando il fondo del barile delle energie, e poi si vedrà”, conclude la sciatrice italiana, seconda nella Coppa del Mondo Super-G dietro Lara Gut-Behrami. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Mi sarebbe piaciuto essere in pista per cercare di fare una bella gara di Super-G, su questa pista molto tecnica, e visto che sto andando bene magari cercare anche un risultato importante. Ma questi sono gli sport outdoor ed è così, bisogna accettarlo”. Parole di Federica, pronta a disputare leduedelladel2021 a Lenzerheide. “Sono comunque qui per cercare di dare ilduedidel, raschiando il fondo del barile delle energie, e poi si vedrà”, conclude la sciatrice italiana, seconda nelladelSuper-G dietro Lara Gut-Behrami. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : E non hai idea di quanto siamo orgogliosi noi, Sofia #Goggia! ????????? - _Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - sportface2016 : #SciAlpino, #Brignone: “Darò il massimo nelle ultime due gare di Coppa del Mondo” - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: cancellati i super-G di Lenzerhide, Marta Bassino chiude in sesta posizione nella clas… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault comanda la graduatoria generale Kriechmayr il miglior… -