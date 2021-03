Schianto in motorino a Milano | il dramma del figlio di Mike Bongiorno | ecco le sue condizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Unper ilminore di, Leonardo, ricoverato in ospedale dopo un incidente inavvenuto a. A rivelare cosa è accaduto è stato lo stesso Leonardo, 31 anni, sul suo profilo Instagram: ha subito infatti una frattura alla gamba. Insomma, niente di gravissimo, ma sarà costretto a passare molte ore in ospedale per la riabilitazione. Ma Leonardo, con lo spirito di papà, ci scherza su, lo fa direttamente dalla struttura che lo sta curando, l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini. "Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas", ha infatti scritto sui social mostrandosi in piedi con una vistosa ingessatura. Perché mai un ananas? Presto detto: sfoggiava una tuta che ...