Schiaffo al personale scolastico Una legge di Brunetta del 2008 decurta lo stipendio ai prof chi si ammalano dopo il vaccino

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una svista per il governo dei migliori? Non aver tenuto conto che anche per gli insegnanti che si vaccinano, e che possono avere effetti collaterali dall’inoculazione del prezioso siero anti-Covid, scatta la trattenutanel cedolino. Ma di cosa si tratta? Dal, cioè ai tempi in cui l’attuale ministro della Pubblica amministrazione occupava lo stesso incarico nell’ultimo governo Berlusconi, nei primi dieci giorni di assenza per malattia lodegli insegnanti vieneto di ogni indennità, emolumento o qualsiasi altro trattamento economico accessorio. A stabilirlo è l’articolo 71, primo comma, del decreto n. 112/08 (qui il testo) convertito inn. 133/08 che prevede, appunto, che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto ...