Schiacciato dal trattore che si ribalta, morto 60enne nel teramano (Di giovedì 18 marzo 2021) Teramo - In incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada comunale per Battaglia di Campli ha perso la vita un 60enne, l'uomo era alla guida di un trattore agricolo che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Campli, è saltato dalla scarpata per poi ribaltarsi sulla sottostante strada comunale asfaltata. L'uomo è stato sbalzato dal sedile di guida ed è rimasto Schiacciato sotto il mezzo agricolo. Il medico del 118 di Teramo, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta ai gravi traumi subiti. I vigili del fuoco del comando di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore per poi rimetterlo in strada sulle quattro ruote ai fini del successivo recupero. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Teramo - In incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada comunale per Battaglia di Campli ha perso la vita un, l'uomo era alla guida di unagricolo che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Campli, è saltato dalla scarpata per poirsi sulla sottostante strada comunale asfaltata. L'uomo è stato sbalzato dal sedile di guida ed è rimastosotto il mezzo agricolo. Il medico del 118 di Teramo, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta ai gravi traumi subiti. I vigili del fuoco del comando di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza ilper poi rimetterlo in strada sulle quattro ruote ai fini del successivo recupero. leggi tutto

