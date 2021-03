SCARLET NEXUS: Nuovo Trailer, edizioni e data di uscita (Di giovedì 18 marzo 2021) SCARLET NEXUS sarà disponibile ufficialmente dal 25 Giugno 2021 su Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital nelle edizioni Standard, Deluxe e Guardians con uno speciale bonus per la prenotazione. Scopri la storia da due punti di vista diversi! Inizia la tua avventura nei panni di Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o in quelli di Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. Mentre le loro diverse esperienze si intrecciano, scoprirai tutta la storia, portando alla luce i misteri di SCARLET NEXUS sempre in bilico tra tecnologia e abilità psichiche. SCARLET NEXUS sarà disponibile ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021)sarà disponibile ufficialmente dal 25 Giugno 2021 su Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital nelleStandard, Deluxe e Guardians con uno speciale bonus per la prenotazione. Scopri la storia da due punti di vista diversi! Inizia la tua avventura nei panni di Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o in quelli di Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. Mentre le loro diverse esperienze si intrecciano, scoprirai tutta la storia, portando alla luce i misteri disempre in bilico tra tecnologia e abilità psichiche.sarà disponibile ...

