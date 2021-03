“Scandaloso ciò che hai fatto tu”. Arisa, ora se la prendono con lei. Le accuse dopo l’addio del fidanzato (Di giovedì 18 marzo 2021) Arisa è reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo e adesso si appresta ad affrontare il serale di ‘Amici’, che inizierà sabato 20 marzo. Un periodo dunque molto intenso per lei dal punto di vista professionale, ma non solo. Infatti, ha confessato di essersi lasciata anche con il suo fidanzato, con il quale si era anche paventata la possibilità di un matrimonio. Purtroppo nella kermesse musicale più famosa in Italia non è stata in grado di salire sul podio, ma la sua canzone è piaciuta. A proposito del suo ex partner Andrea Di Carlo, la cantante aveva affermato nei giorni scorsi: “Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert”. Queste sue pesanti dichiarazioni non sono state gradite proprio da tutti e nelle scorse ore è arrivato un attacco durissimo nei confronti di Arisa, la quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo e adesso si appresta ad affrontare il serale di ‘Amici’, che inizierà sabato 20 marzo. Un periodo dunque molto intenso per lei dal punto di vista professionale, ma non solo. Infatti, ha confessato di essersi lasciata anche con il suo, con il quale si era anche paventata la possibilità di un matrimonio. Purtroppo nella kermesse musicale più famosa in Italia non è stata in grado di salire sul podio, ma la sua canzone è piaciuta. A proposito del suo ex partner Andrea Di Carlo, la cantante aveva affermato nei giorni scorsi: “Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert”. Queste sue pesanti dichiarazioni non sono state gradite proprio da tutti e nelle scorse ore è arrivato un attacco durissimo nei confronti di, la quale ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandaloso ciò Caterina Collovati bacchetta Arisa: 'Sessista, piange ma chiama 'dessert' l'ex fidanzato. E se lo avesse detto un uomo?' ...E se fosse stato un uomo a definire così l'importanza di una fidanzata? Avremmo trovato scandaloso ... body positivity e balle varie, che noia! - scriveva Caterina - Ciò che balza all'occhio in questa ...

