Sardegna resta zona bianca: Solinas chiude la regione ai non residenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Christian Solinas non ha avuto dubbi. Per preservare la sua Sardegna – unica zona bianca d'Italia – dalla morsa del Covid, il presidente della regione nella tarda serata di ieri ha emanato un'ordinanza in cui chiude letteralmente l'entrata sull'isola, prevista solo per i residenti. Chi non è residente, non ha quindi possibilità arrivarci a meno che non presenti comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. Andrebbero comunque presentate la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. L'ordinanza entra in vigore oggi 18 marzo e sarà valida fino al 6 aprile. Sardegna, 220 mila seconde case: non consentito l'accesso in regione per Pasqua "L'ingresso in Sardegna", afferma l'ordinanza, ...

