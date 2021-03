Sanzione Antitrust, Telepass valuta ricorso (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Telepass si riserva di valutare la possibilità di un ricorso avverso le decisioni dell’Autorità, una volta approfondite le argomentazioni alla base del provvedimento”. E’ quanto rende noto la società dopo la Sanzione di2 milioni di euroinflitta dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Il Gruppo sottolinea di aver “preso atto delle contestazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di due delle sue Società, inerenti la vendita di polizze Rc auto attraverso canali diretti digitali” e “ribadisce il suo impegno a semplificare la vita delle persone in mobilità attraverso l’innovazione di prodotto e tecnologica”. Telepass si dice inoltre “consapevole che l’innovazione possa essere percepita come una minaccia da parte di alcuni operatori ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –si riserva dire la possibilità di unavverso le decisioni dell’Autorità, una volta approfondite le argomentazioni alla base del provvedimento”. E’ quanto rende noto la società dopo ladi2 milioni di euroinflitta dall’per pratica commerciale scorretta. Il Gruppo sottolinea di aver “preso atto delle contestazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di due delle sue Società, inerenti la vendita di polizze Rc auto attraverso canali diretti digitali” e “ribadisce il suo impegno a semplificare la vita delle persone in mobilità attraverso l’innovazione di prodotto e tecnologica”.si dice inoltre “consapevole che l’innovazione possa essere percepita come una minaccia da parte di alcuni operatori ...

