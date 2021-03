Santuario Madonna di Savona | l’importante onorificenza di Benedetto XVI

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ildi Nostra Signora della Misericordia conserva al proprio interno un’importante statua in ricordo dell’evento miracoloso del 18 marzo 1536. Sorge in localitàdel comune di, frazione cresciuta intorno alla basilica eretta sul luogo dell’apparizione ad Antonio Botta, un contadino nativo della valle di San Bernardo, che avvenne il 18 marzo 1536. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

tizianag54 : RT @effemme1957: Abbattimento di pineta al Santuario Madonna della Guardia: esposto dell’ex consigliera del M5s Sanremo Balestra - Per dife… - effemme1957 : Abbattimento di pineta al Santuario Madonna della Guardia: esposto dell’ex consigliera del M5s Sanremo Balestra - P… - riviera24 : Abbattimento di pineta al Santuario Madonna della Guardia: esposto dell’ex consigliera del M5s Sanremo Balestra - sulsitodisimone : RT @IVarchinelTempo: #Santuario di N. S. delle Tre Fontane di #Montoggio “ARTE ZELO E RELIGIONE NELL’ANNO 1914 INNALZARONO QUESTA EDICOLA… - IVarchinelTempo : #Santuario di N. S. delle Tre Fontane di #Montoggio “ARTE ZELO E RELIGIONE NELL’ANNO 1914 INNALZARONO QUESTA EDICO… -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Madonna

Riviera24

... nella Relazione Tecnico - Illustrativa del progetto approvato lo scorso dicembre, che conseguentemente all'intenzione della diocesi di Ventimiglia - Sanremo di eseguire interventi sul, "...Due appuntamenti in città per venerdì 19 marzo: alle 16.45 nel salone don Cesare Fava, la cripta del nuovodelladei fiori a cui seguirà la Messa alle 17.30 e presso i Salesiani ...Il Santuario conserva al proprio interno un'importante statua in ricordo dell'evento miracoloso del 18 marzo 1536.Avezzano - Nel corso della rubrica del Tg2 "Tutto il bello che c'è" andata in onda oggi, subito dopo l'edizione del telegiornale delle 13:00, ha trovato ...