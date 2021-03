Sandra Milo, scherzo di cattivo gusto dopo il vaccino: paura in studio – VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Sandra Milo fa il vaccino anti Covid e spiazza il pubblico con uno scherzo decisamente di cattivo gusto durante una nota trasmissione radiofonica L’attrice Sandra Milo decide di sorprendere il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 marzo 2021)fa ilanti Covid e spiazza il pubblico con unodecisamente didurante una nota trasmissione radiofonica L’attricedecide di sorprendere il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

ziogregorin_ : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - adrianovskij : RT @phoenixboy__: Sandra Milo che si vendica per lo scherzo di Ciro la cosa più bella che vedremo oggi - lusurpateur_ : Come avevo preventivato, dopo lo scherzo telefonico Sandra Milo è costretta a chiarire - lavocedellapau : Sandra Milo, fare finta di avere un malore dopo aver fatto il vaccino dopo tutto quello che sta succedendo in quest… - phoenixboy__ : Sandra Milo che si vendica per lo scherzo di Ciro la cosa più bella che vedremo oggi -