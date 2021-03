Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino. Lo scherzo sbagliato nel momento sbagliato – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Sandra Milo, Un giorno da pecora Uno scherzo di pessimo gusto. Peraltro inscenato nel momento meno opportuno per farlo. Sandra Milo, durante l’odierno collegamento telefonico con la trasmissione di Radio1 “Un giorno da pecora”, ha finto un malore dopo aver comunicato di aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. “Ho fatto il secondo vaccino stamattina, sto bene. Un po’ mi batte il cuore più velocemente“ ha affermato in diretta l’attrice 88enne, che di seguito ha simulato un mancamento ed ha iniziato ad ansimare fingendo difficoltà respiratorie. La cosa, lì per lì, ha allarmato i conduttori del programma radiofonico Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, prima che la stessa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021), Un giorno da pecora Unodi pessimo gusto. Peraltro inscenato nelmeno opportuno per farlo., durante l’odierno collegamento telefonico con la trasmissione di Radio1 “Un giorno da pecora”, ha finto unaver comunicato di aver ricevuto la seconda dose delanti-Covid. “Ho fatto il secondostamattina, sto bene. Un po’ mi batte il cuore più velocemente“ ha affermato in diretta l’attrice 88enne, che di seguito ha simulato un mancamento ed ha iniziato ad ansimarendo difficoltà respiratorie. La cosa, lì per lì, ha allarmato i conduttori del programma radiofonico Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, prima che la stessa ...

yohkatheryn : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - WestRaymond3 : Vabbè ve lo dico subito, senza giri di parole: lo scherzo di Sandra Milo in radio non mi ha fatto assolutamente rid… - AnomalyReyes : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - fabiofabbretti : RT @marcoleardi: Sandra Milo finge un malore dopo il #vaccino a #UGDP Lo scherzo sbagliato nel momento sbagliato. #giornatanazionalevittime… - StraNotizie : Sandra Milo finge un malore in diretta mandando nel panico i conduttori -