Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino: lo scherzo di cui potevamo fare a meno | VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Avevamo davvero bisogno in questi giorni di panico dello scherzo di Sandra Milo che finge un malore dopo il vaccino? Tra poco Ema finalmente si pronuncerà, e il sì è quasi assicurato, per autorizzare la somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo la sospensione temporanea dovuta ai pochissimi casi di trombosi del seno venoso cerebrale. Oggi l’attrice, ospite di Un giorno da pecora, ha iniziato a chiacchierare con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp pic.twitter.com/2gaye7ioEF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 18, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Avevamo davvero bisogno in questi giorni di panico dellodicheunil? Tra poco Ema finalmente si pronuncerà, e il sì è quasi assicurato, per autorizzare la somministrazione delAstrazenecala sospensione temporanea dovuta ai pochissimi casi di trombosi del seno venoso cerebrale. Oggi l’attrice, ospite di Un giorno da pecora, ha iniziato a chiacchierare con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro:unaver fatto la seconda dose dela Un giorno da pecora. #ugdp pic.twitter.com/2gaye7ioEF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 18, ...

steocossavella : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - bellezza_davide : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - fdiciannove : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - jupitears : lo scherzo di Sandra Milo in radio può aver fatto ridere o meno però nelle stories ha spiegato che stava ironizzand… - simonabastiani : Sandra Milo l'ha fatta davvero fuori dal vasino....pessimo scherzo!! @GeppiC #ungiornodapecora -