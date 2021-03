Sandra Milo finge malore dopo vaccino | Geppi Cucciari | “Ma brutta def…” Video

Advertising

crilinx : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - GossipItalia3 : Sandra Milo finge malore dopo il vaccino a “Un giorno da pecora”, Cucciari: «Brutta deficiente» #gossipitalianews - andtherewa : Sandra Milo ma come si fa a non amarla spiegatemelo - zazoomblog : Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino e manda nel panico i conduttori - - #Sandra #finge #malore #vaccino… - sunflowerily : RT @lusurpateur_: Sandra Milo, 88 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Lo scherzo andato in scena a Un Giorno da Pecora sta facendo parecchio discutere: i conduttori radio ...Leggi anche > Oggi, nel giorno della memoria delle vittime per Covid,ha raccontato in radio la sua esperienza con il vaccino. ' Sto bene - ha esordito allegra- oggi ho fatto la ...Ospite su Radio1 Sandra Milo ha finto un mancamento dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. Umorismo di pessimo gusto nel giorno della memoria.Lo scherzo andato in scena a Un Giorno da Pecora sta facendo parecchio discutere: i conduttori radio spaventati ...