San Giorgio Jonico Il PSI ricorda le vittime del Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 Marzo si celebra il ricordo di un periodo che mai nessuno si sarebbe aspettato, il ricordo aiuta a prendere consapevolezza dell’accaduto per ripartire al meglio ere che siamo una delle nazioni più unite al mondo . In questo giorno il mio calore e affetto va a tutte le famiglie che hanno perso un famigliare per il-19 , a tutte quelle famiglie che hanno visto i loro cari ammalarsi di un virus che ancora non siamo riusciti a sconfiggere…. speriamo di ripartire piano piano al meglio … perché dopo tutte le guerre mondiali arrivano sempre i momenti di boom economico , sociale . Ai giovani siate sempre consapevoli che il virus esiste e dobbiamo utilizzare sempre le misure per la nostra sicurezza e quella delle altre persone. first appeared on Tarantini Time.