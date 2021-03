Salto con gli sci | Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2021 È lotta a tre per la Sfera di cristallo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ladelfemminile dicon gli sci si appresta a vivere il suo gran finale in Russia. Le ultime quattro prove della stagione coincideranno con il Blue Bird Tour, un clone della Tournée dei 4 trampolini che andrà in scena tra(dove le ragazze gareggeranno nel weekend) e Chaikovsky (l’atto finale dell’inverno, previsto per settimana prossima). La conclusione dell’annata agonistica 2020-21 si annuncia particolarmente interessante poiché infuria laper la conquista delladi. Attualmente la classifica generale è comandata dalla slovena Nika Kriznar, la quale però ha un margine esiguo sulla giapponese Sara Takanashi, staccata di soli 5 punti. La terza incomoda è di fatto l’austriaca Marita Kramer, distante ...

Advertising

tancredipalmeri : Il classico salto con esultanza di Cristiano Ronaldo - CLaRosa7 : RT @daguntaj: vado a fare un salto nel vuoto vieni con me? - daguntaj : vado a fare un salto nel vuoto vieni con me? - MONTY_supremacy : @April_my_April Amo forse con te ho fatto un bel salto di qualità - PaoloBorg : RT @maestrodistrada: @MaleficoRojo @PaoloBorg Triplo salto carpiato con doppio avvitamento!??Poi gli andra’ bene anche lo “zio”. Franza o Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

FondoItalia.it

Guevara compie il suotra i grandi dopo essersi laureato campione del Mondo Junior Moto3 nel 2020, sempreil team Aspar. 'Far parte del GasGas Aspar Team mi dà una sensazione incredibile. È ...... ma ha fiducia nelle capacità di Mick: "Per lui ilin Formula 1 è un passo da gigante, i giovani piloti come lui devono fare i conti anchetutto ciò che accade fuori dall'auto. Ma penso che ...Quando l'Ema tornerà ad autorizzare il vaccino anti Covid di Astrazeneca "si riprenderà regolarmente dall'ultimo effettuato". A dirlo il commissario ...L’AQUILA – “Di nuovo fermi i lavori della I Commissione consiliare a causa dei dissidi interni alla maggioranza, stavolta l’occasione per spaccarsi è il nome da esprimere come componente della Regione ...