Sala: “Stadio Inter? Fermi finché non si chiarisce la proprietà”. La risposta del club: “Irrispettoso e irrilevante per il progetto” (Di giovedì 18 marzo 2021) È un duro botta e risposta, quello che si è verificato tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’Inter. Nelle scorse ore, Sala si era espresso così sullo stato del progetto per il nuovo impianto dei nerazzurri. Non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo che sia logico fermarsi. Dichiarazioni che l’Inter non ha assolutamente gradito e a cui ha risposto con un rigido comunicato stampa. FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) È un duro botta e, quello che si è verificato tra il sindaco di Milano, Beppe, e l’. Nelle scorse ore,si era espresso così sullo stato delper il nuovo impianto dei nerazzurri. Non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa lafutura. Parlo con rispetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo che sia logico fermarsi. Dichiarazioni che l’non ha assolutamente gradito e a cui ha risposto con un rigido comunicato stampa. FCnazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindacoe continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo ...

