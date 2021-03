Saipem, contratto da Eni per 3 impianti fotovoltaici in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Saipem ha firmato con Eni un contratto per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici onshore nei siti di Trecate in provincia di Novara e Marghera località nel comune di Venezia. Saipem – spiega una nota – si occuperà della progettazione, della fornitura e della realizzazione “chiavi in mano” di 3 piccoli impianti di generazione di energia elettrica da solare fotovoltaico, nonché dei successivi 2 anni di servizi di gestione operativa e manutenzione. In particolare, saranno installati: un impianto denominato PV Trecate, avente potenza complessiva di 4,1 MWp da realizzare presso il polo industriale di San Martino nel comune di Trecate e 2 impianti denominati PV Marghera Lotto 12 e Lotto 15, aventi potenza complessiva rispettivamente di 3,1 MWp e 2,7 MWp ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –ha firmato con Eni unper la realizzazione di 3onshore nei siti di Trecate in provincia di Novara e Marghera località nel comune di Venezia.– spiega una nota – si occuperà della progettazione, della fornitura e della realizzazione “chiavi in mano” di 3 piccolidi generazione di energia elettrica da solare fotovoltaico, nonché dei successivi 2 anni di servizi di gestione operativa e manutenzione. In particolare, saranno installati: un impianto denominato PV Trecate, avente potenza complessiva di 4,1 MWp da realizzare presso il polo industriale di San Martino nel comune di Trecate e 2denominati PV Marghera Lotto 12 e Lotto 15, aventi potenza complessiva rispettivamente di 3,1 MWp e 2,7 MWp ...

