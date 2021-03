Sacchi: «Il calcio italiano è figlio di un rifiuto culturale al cambiamento» (Di giovedì 18 marzo 2021) Sulla Gazzetta Arrigo Sacchi commenta il momento del calcio italiano che non ha portato nessuna squadra agli ottavi di Champions: A livello internazionale si cerca sempre più un calcio dove tutti gli undici partecipino alla fase difensiva e offensiva, non è contemplato avere difensori in superiorità numerica e preposti soltanto alla marcatura. In tutto questo ci sono molta strategia e pochissimi tatticismi. Nel nostro Paese è tutto il contrario, troppe squadre praticano un football tattico, difensivo e statico: si difende con molti e si attacca con pochi. L’Atalanta di Gasperini è una delle squadre italiane con più ritmo, velocità e coordinazione, cerca di avere il dominio del campo e del gioco, aggredisce l’avversario con pressing e con velocità. Il modo italiano di intendere questo sport è antico e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Sulla Gazzetta Arrigocommenta il momento delche non ha portato nessuna squadra agli ottavi di Champions: A livello internazionale si cerca sempre più undove tutti gli undici partecipino alla fase difensiva e offensiva, non è contemplato avere difensori in superiorità numerica e preposti soltanto alla marcatura. In tutto questo ci sono molta strategia e pochissimi tatticismi. Nel nostro Paese è tutto il contrario, troppe squadre praticano un football tattico, difensivo e statico: si difende con molti e si attacca con pochi. L’Atalanta di Gasperini è una delle squadre italiane con più ritmo, velocità e coordinazione, cerca di avere il dominio del campo e del gioco, aggredisce l’avversario con pressing e con velocità. Il mododi intendere questo sport è antico e ...

