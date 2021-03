Sacchi | Il calcio italiano è figlio di un rifiuto culturale al cambiamento

(Di giovedì 18 marzo 2021) Alla Gazzetta: "Oggi nelsi attacca e ci si difende in undici. In Italia no, si difende con molti e si attacca con pochi" Sulla Gazzetta Arrigocommenta il momento delche non ha portato nessuna squadra agli ottavi di Champions:

MODELLO- Marcelino conclude parlando del proprio modello, Arrigo Sacchi e il suo Milan: '... Ci ho parlato per ore di calcio'. Solo la straordinaria qualità tecnica del Real Madrid consente ai giocatori spagnoli di superare un'Atalanta coraggiosa e fantasiosa Pressing, idee, raddoppi, velocità e attacchi coraggiosi negli spazi non son ...