(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le immagini spettacolari dei tramonti marziani, arrivano sulla Terra anche i primi “suoni” del Pianeta rosso. Li ha registrati Perserverance, il rover della Nasa che da un mese opera su, ormai pronto a iniziare la raccolta di campioni in vista della futura missione per il loro recupero e trasporto sulla Terra. A registrare imarziani c’è un apposito microfono, montato sul modulo Edl che è rimasto operativo sul rover. Il microfono è stato ideato soprattutto per seguire la delicata fase di ingresso, discesa e atterraggio (Edl, appunto), i sette minuti da brivido con cui il prezioso carico scientifico è passato da una velocità di oltre 5.500 metri al secondo e una temperatura di 1.300 Celsius (sopportabile solo grazie allo scudo protettivo) a una velocità di poche decine di centrimetri al secondo e una temperatura di circa -60. Ora però ...

Advertising

andreabettini : Suoni da Marte: ecco i rumori del rover @NASAPersevere mentre si sposta all'interno del cratere Jezero - davydunz : RT @formichenews: ?? Rumori su #Marte. Ecco cosa ha sentito Perseverance (@NASAPersevere) ?? L’articolo di @SPioppi ???? - formichenews : ?? Rumori su #Marte. Ecco cosa ha sentito Perseverance (@NASAPersevere) ?? L’articolo di @SPioppi ????… - CanzioDusi : RT @andreabettini: Suoni da Marte: ecco i rumori del rover @NASAPersevere mentre si sposta all'interno del cratere Jezero - bernagoz : RT @andreabettini: Suoni da Marte: ecco i rumori del rover @NASAPersevere mentre si sposta all'interno del cratere Jezero -

Ultime Notizie dalla rete : Rumori Marte

Il mezzo inviato dalla Nasa ha trasmesso la registrazione audio del suo giro di perlustrazione sul pianeta rosso. Uno degli ingegneri del team: 'Li ...... (2011) How I Met Your Mother (2005 ) Il lato oscuro dell'Europa Lance (2020) Lost (2004)...d'Amore (2010) Ritorno al Marigold Hotel (2015) Robin Hood (2010) Ruby Sparks (2012)...Il rover Perserverance ha registrato 16 minuti di audio di una delle sue prime passeggiate su Marte. E c'è un graffio "strano" ...Sul lato sinistro del rover è montato il microfono EDL (Entry, Descent and Landing) usato per registrare i rumori generati durante l’ingresso in atmosfera, la discesa e l’atterraggio su Marte. Lo ...