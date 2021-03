Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro che sfiderà la Scozia (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Il capo allenatore della Nazionale italiana di Rugby, Franco Smith, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.15 locali (15.15 italiane) affronterà la Scozia nel quinto ed ultimo match del Sei Nazioni 2021 in programma al Murrayfield Stadium. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre, il sedicesimo in terra scozzese con direzione di gara affidata al fischietto francese Pascal Gauzere. Confermato il triangolo allargato visto nel secondo tempo contro il Galles – inedito dal primo minuto – con Edoardo Padovani estremo e Bellini-Ioane all'ala. Prima presenza da titolare per Federico Mori che formerà la coppia di centri insieme a Brex, quest'ultimo schierato per la quinta volta consecutiva del XV iniziale. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney. Confermate le terze linee con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Il capo allenatore della Nazionale italiana di, Franco Smith, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.15 locali (15.15 italiane) affronterà lanel quinto ed ultimo match del Sei2021 in programma al Murrayfield Stadium. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre, il sedicesimo in terra scozzese con direzione di gara affidata al fischietto francese Pascal Gauzere. Confermato il triangolo allargato visto nel secondo tempo contro il Galles – inedito dal primo minuto – con Edoardo Padovani estremo e Bellini-Ioane all'ala. Prima presenza da titolare per Federico Mori che formerà la coppia di centri insieme a Brex, quest'ultimo schierato per la quinta volta consecutiva del XV iniziale. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney. Confermate le terze linee con ...

